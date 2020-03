Mater Domini, “cantiere aperto” per resistere all’emergenza Corsa contro il tempo e lavori in corso al Policlinico universitario di Germaneto di Catanzaro: a breve attivi nuovi posti letto per fronteggiare l’urto del Coronavirus. Sopralluogo di Esposito e Notarangelo. Il consigliere regionale Pd: «Ottimo lavoro, resta la necessità di strumenti e personale e bisogna evitare le polemiche»

CATANZARO Un “cantiere aperto” per fronteggiare il Coronavirus. In queste ore al Policlinico universitario “Mater Domini” di Germaneto si sta lavorando praticamente h24 per allestire i primi posti letto da attivare, secondo il piano operativo adottato pochi giorni fa dalla Regione, per preparare la “resistenza” all’urto dell’epidemia, che rischia di mettere in ginocchio le strutture sanitarie chiamate, in prima battuta a gestire la situazione, in primis l’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro. Una vera e propria “corsa contro il tempo”, quella messa un campo in queste ore dai vertici aziendali e sanitari del “Mater Domini” in stretto contatto con la task force regionale. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla direzione dell’azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini”, nelle prossime 36-48 ore potrebbero essere attivati una ventina di posti letto, tra rianimazione e degenza, dedicati al Coronavirus.

Al momento il “work in progress” riguarderebbe il corpo e il corpo B del policlinico universitario catanzarese, con spostamento di reparti da un piano all’altro in modo da destinare arre specifiche alla “lotta” al Covid-19. In totale, l’obiettivo contenuto nel piano regionale è quello di attivare nell’area di Germaneto una novantina di posti letto a stretto giro di posta (una settimana, indicativamente): l’obiettivo ancora più ambizioso, ma che richiederà chiarente più tempo, è poi quello di utilizzare il corpo C, finora mai utilizzato. Intanto, in mattinata, due consiglieri regionali, Baldo Esposito (Cdl) e Libero Notarangelo (Pd), tra l’altro entrambi operatori sanitari, hanno fatto un sopralluogo al “Mater Domini”.

IL COMMENTO DI NOTARANGELO Così su facebook Libero Notarangelo: «Stamattina insieme al collega e amico Baldo Esposito ci siamo recati al Policlinico di Germaneto per renderci conto della situazione e dello stato dei lavori per l’allestimento di nuovi posti letto di terapia intensiva e dei reparti di degenza. Devo ringraziare di vero cuore il personale tutto e i dirigenti medici che con estremo impegno e abnegazione si stanno adoperando in tal senso. Entro 24 ore saranno operativi almeno altri 12 posti di terapia intensiva che si aggiungeranno ai nuovi posti sempre di terapia intensiva del Pugliese. La protezione civile regionale – rileva Notarangelo – è impegnata al reperimento più velocemente possibile dei Dpi. Vi è consapevolezza diffusa della assoluta priorità di permettere al personale sanitario tutto di lavorare in sicurezza secondo linee guida. Certo i problemi saranno certamente il numero di macchine di rianimazione e la verosimile penuria di personale specialmente medico (rianimatori ed infettivologi). Questo è il momento di mettere da parte ogni polemica e ogni discordia peraltro controproducenti ed inutili. È il momento di mettere da parte colori politici. Lavorare insieme, come detto qualche giorno fa, “uniti e responsabili”. E restiamo a casa». (a.cant.)