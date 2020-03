Salgono a 36 i contagiati a Reggio. Altri 3 ricoveri a Catanzaro. In totale 95 contagi Le persone positive al test ricoverate in reparto al Gom sono attualmente 15, mentre 2 sono in Terapia intensiva. Al “Pugliese” 3 ricoveri in più (2 dal Cosentino e 1 dal Vibonese) rispetto a quanto riportato nel dato odierno della Regione

REGGIO CALABRIA La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 117 nuovi soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 7 sono risultati positivi.

In totale, dunque, ad oggi sono stati sottoposti a controllo 655 pazienti. I casi positivi confermati salgono a 36. Le persone positive al test ricoverate in ospedale sono attualmente 15, di cui 2 sono in Terapia Intensiva.

IL DATO DI CATANZARO Tre ricoveri in più rispetto a quanto riportato nel bollettino della Regione al rispetto al bollettino della Regione, nel reparto Malattie infettive dell’ospedale Pugliese Ciaccio cz: uno dal Vibonese e due dal Cosentino. Non è chiaro se questi ricoveri sono registrati come nuovi casi di contagio o compresi in quelli già conteggiati nel bollettino regionale.

IL DATO COMPLESSIVO: 95 CONTAGIATI In tal senso, i numeri riportati risultano appena diversi rispetti al bollettino fornito dalla Regione (potete leggerlo qui) perché questo mostra i dati aggiornati al numero di tamponi arrivati nel primo pomeriggio, mentre dalle Aziende locali del sistema sanitario arrivano numeri in linea con gli esami effettuati in serata.