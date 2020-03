Positivi sei sanitari a Catanzaro, i contagi in Calabria superano quota 100 Analizzati una novantina di tamponi, Covid-19 riscontrato in alcuni professionisti entrati in contatto con un dializzato al “Pugliese Ciaccio”. Sale il numero dei casi nella regione

Sale ancora il numero dei contagi da Coronavirus in Calabria, numero che ormai ha superato la soglia dei cento. A quelli registrati fino a ieri, infatti, vanno aggiunti i sei casi positivi riscontrati questa notte all’ospedale “Pugliese Ciaccio di Catanzaro: si tratta di sei sanitari – un medico e 5 infermieri – del reparto di dialisi che sono entrati in contatto con un dializzato in cura al presidio catanzarese la cui positività era stata riscontrata ieri. Nel complesso, questa notte sono stati una novantina i tamponi al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Secondo quanto riportava ieri il bollettino della Regione, aggiornato alle ore 18, i casi positivi in Calabria erano 89, cifra ora superata per la successiva aggiunta di sette casi positivi a Reggio Calabria, tre nuovi ricoveri nella serata di ieri a Catanzaro e i sei casi positivi odierni di Catanzaro.