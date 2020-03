Coronavirus, un paziente giovane racconta la sua agonia: «Mi sta ammazzando» Il presidente di una squadra di calcio femminile affida ai social le difficoltà provate per fronteggiare la malattia: «Immagino tutto questo che capita a me su una persona anziana o con problemi di qualsiasi genere, sicuramente non ce la farebbe»

Condividi su









COSENZA «Sono giovane, senza patologia e nonostante tutto la polmonite mi sta ammazzando, nel vero significato della parola». Con queste parole, Filippo Di Scianni palesa tutte le sue difficoltà che sta affrontando per sconfiggere il Coronavirus. Si affida ai social, come stanno facendo in molti, per invitare tutti i suoi contatti a mantenere quanto più possibile le cautele prescritte per evitare che il virus si propaghi. Di Scianni ha 46 anni ed è il presidente della squadra femminile della Valle dell’Esaro, che milita nella squadra di eccellenza regionale. Dopo un primo ricovero all’ospedale di Castrovillari, è stato spostato all’Annunziata di Cosenza dove adesso è affidato alle cure dei medici del reparto di malattie infettive. La vita da sportivo ha reso necessario anche un controllo alle persone che con lui sono state a stretto contatto nei giorni di incubazione del Covd-19, ma per il momento non sembrerebbero esserci nuovi contagiati. «L’ossigeno mi sta aiutando a respirare, altrimenti sarebbe la fine – scrive su Facebook-. Immagino tutto questo che capita a me su una persona anziana o con problemi di qualsiasi genere, sicuramente non ce la farebbe. Se tutto ciò dovesse accadere la colpa sarebbe solo nostra. Io manderei l’esercito e chiuderei l’Italia per 15 giorni dato che in autonomia non ne siamo capaci. Vi supplico: non uscite di casa. Solo io posso confermare quanto è vero tutto questo».