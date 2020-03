Coronavirus, sindaci del cosentino chiedono l’impiego dell’ esercito Ai ministri della difesa e dell’interno è chiesto l’utilizzo dei militari per aumentare i controlli ed evitare la diffusione del virus. Gli stessi primi cittadini nella scorsa settimana avevano promosso un’esposto all’autorità giudiziaria

Condividi su









ROMA I sindaci del Cosentino che nella scorsa settimana avevano adito l’autorità giudiziaria per il reato di epidemia da imputare a chi era rientrato dalle zone interessate dal contagio (qui la notizia), tonano alla carica e con una missiva indirizzata ai ministri della difesa, dell’interno e ai vertici della protezione civile chiedono che per contrastare la pandemia da Coronavirus venga impiegato sul territorio cosentino l’esercito. «Con forza e all’unanimità chiediamo che le Autorità in indirizzo dispongano l’immediato dispiegamento sul territorio dei comuni calabresi dell’Esercito e delle risorse disponibili delle altre forze armate – è scritto nelle more della lettera -. In assenza di un urgente provvedimento in tal senso, tutto quanto scritto, prodotto, disposto e auspicato, rimarrà mera produzione documentale utile a chi, in futuro, avrà necessità di informarsi su come in Calabria nel 2020, si diffuse un virus letale capace di provocare innumerevoli vittime. Certi che vorrete accogliere la nostra richiesta, ribadiamo quanto già affermato nella nota del 14.03.2020 ossia che in questo momento drammatico, il futuro della Calabria dipende da noi».

I Sindaci della Provincia di Cosenza

Il Sindaco del Comune di Acquaformosa Gennaro Capparelli

Il Sindaco del Comune di Acquappesa Francesco Tripicchio

Il Sindaco del Comune di Acri Pino Capalbo

Il Sindaco del Comune di Aiello Calabro Franco Iacucci

Il Sindaco del Comune di Albidona Filomena Di Palma