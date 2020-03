Covid-19, prima seduta del Consiglio a porte chiuse Potranno accedere in Aula solo i consiglieri, i membri della giunta e il personale. Garantita la diretta online per seguire i lavori dell’Assemblea

REGGIO CALABRIA Il primo consiglio regionale della nuova legislatura previsto per domani (18 marzo) alle ore 10,30 si terrà a porte chiuse. A comunicarlo l’ufficio stampa di Palazzo Campanella che motiva la decisione adottata dalla settore segreteria Assemblea ed Affari Generali «al fine di evitare situazioni di sovraffollamento». Secondo quanto disposto, in particolare l’accesso all’Aula consiliare sarà consentito esclusivamente ai consiglieri regionali agli assessori regionali ed al personale degli uffici competenti. «A tal proposito – riporta il dispositivo deciso da Palazzo Campanella – si precisa che in Aula accederà un numero massimo di quattro dipendenti, a cui si aggiungono due dipendenti per box laterale incaricati della registrazione della seduta e della manutenzione degli impianti».

I lavori potranno essere seguito in diretta online sulla home page del sito istituzionale o direttamente a questo link.

«Il personale in servizio agli ingressi della sede consiliare – si legge ancora nel dispositivo – provvederà ad evitare assembramenti nei corridoi, nell’androne e negli spazi comuni del Palazzo, così come sarà regolamentato l’accesso a tutte le Aule del Consiglio regionale».

«All’interno dell’Aula consiliare – prosegue – è prevista la disposizione dei posti utilizzabili a scacchiera, in maniera tale da garantire la distanza massima possibile tra i consiglieri. I posti utilizzabili saranno indicati da personale all’uopo addetto». Ed infine «i consiglieri e gli assessori regionali sono invitati ad accedere all’Aula consiliare in modo da garantire la distanza minima con le altre persone. Nel caso dovesse rendersi necessario l’utilizzo degli elevatori, si raccomanda di limitare detto utilizzo all’uso individuale».