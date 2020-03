Coronavirus, la Regione Calabria costituisce una task force economica L’organismo sarà presieduto dal presidente Jole Santelli ma ne faranno parte anche i diversi dipartimenti regionali coinvolti oltre che ai rappresentanti di categoria e delle sigle sindacali

CATANZARO Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha istituito una task force a sostegno del Settore economico produttivo calabrese. Il decreto prevede che il gruppo di lavoro sia presieduto dalla stessa presidente e coordinato dal dirigente generale protempore del Dipartimento Presidenza, costituita da un rappresentante per ogni categoria del sistema economico-produttivo e delle rappresentanze sindacali: Confindustria, Confesercenti, Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Unioncamere, Cgil, Cisl, Uil, Ugl e dai dirigenti generali protempore dei Dipartimenti regionali o loro delegati. In particolare, i Dipartimenti regionali coinvolti sono: Sviluppo Economico e Attività produttive, Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Turismo e Spettacolo, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, Programmazione Comunitaria, Programmazione Nazionale. Secondo quanto previsto nel decreto, la «task force ha la funzione di individuare tutte le azioni da intraprendere al fine di affiancare e sostenere i settori economici-produttivi della Calabria interessati dagli effetti negativi della diffusione epidemiologica in atto; istituire dei gruppi di lavoro settoriali, i cui rappresentanti saranno indicati in relazione alla tematica di riferimento; registrare le posizioni delle associazioni di categoria, dei sindacati e dei rappresentanti istituzionali del mondo produttivo circa la situazione che si è venuta a creare con l’insorgere del fenomeno Covid-19 e per ascoltare i loro rappresentanti in modo da poter elaborare le loro richieste alla luce del Decreto Legge 16 marzo 2020, n. 17, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale». E’ stato anche previsto che «la composizione della task force potrà essere aggiornata in sede di riunione in base alle esigenze che potranno essere validamente rappresentate».