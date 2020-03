Salvini: «Domani la Giunta in Calabria, la Lega ci sarà» Il leader del Carroccio su una diretta facebook: «Ho sentito la Santelli, contro il Coronavirus stanno facendo miracoli»

Condividi su









REGGIO CALABRIA «Domani finalmente partirà il lavoro della nuova Giunta calabrese, che per la prima volta nella storia avrà anche una rappresentanza della Lega». Così, in una diretta facebook, il leader della Lega Matteo Salvini. «Ho sentito oggi – ha detto Salvini – la governatrice della Calabria, anche loro stanno cercando di fare miracoli e stanno allestendo al momento 165 posti letto di terapia intensiva. Domani ci sarà il Consiglio regionale in Calabria, domani finalmente partirà il lavoro della nuova Giunta calabrese che per la prima volta nella storia avrà anche una rappresentanza della Lega, perché -ha sostenuto il leader della Lega – 100mila calabresi questo ci hanno chiesto di fare».