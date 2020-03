Salvini: «Domani primo Consiglio e giunta in Calabria, la Lega ci sarà». Ma l’assemblea può saltare Il leader del Carroccio su una diretta facebook: «Ho sentito la Santelli, contro il Coronavirus stanno facendo miracoli»

REGGIO CALABRIA Tanto per chiarire che l’alleato è ingombrante, l’arrivo della prossima giunta regionale non è stato annunciato dalla presidente Jole Santelli ma da Matteo Salvini in diretta Facebook. «Domani finalmente partirà il lavoro della nuova giunta calabrese, che per la prima volta nella storia avrà anche una rappresentanza della Lega». Così il leader della Lega. Che ha allargato la portata del proprio annuncio, parlando anche del lavoro messo in campo in Calabria per arginare l’epidemia di Coronavirus. «Ho sentito oggi – ha detto – la governatrice della Calabria, anche loro stanno cercando di fare miracoli e stanno allestendo al momento 165 posti letto di terapia intensiva». Ultima anticipazione sulla prima riunione dell’assemblea regionale: «Domani ci sarà il consiglio regionale in Calabria, domani finalmente partirà il lavoro della nuova giunta calabrese che per la prima volta nella storia avrà anche una rappresentanza della Lega, perché – ha sostenuto il leader della Lega – 100mila calabresi questo ci hanno chiesto di fare». Questo pezzo dell’annuncio – l’avvio dei lavori della legislatura – rischia, però, di essere vanificato. Sono ancora in corso, infatti, interlocuzioni tra maggioranza e opposizioni e il consiglio potrebbe essere sconvocato dopo le valutazioni sulla sicurezza legata agli accessi e alle presenze a Palazzo Campanella. Non c’è unanimità, ma la corrente dei rinvio pare essere in maggioranza. Nelle prossime ore se ne saprà di più.