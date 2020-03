Giunta Santelli, Ferro: «Orsomarso darà il suo contributo alla crescita della Calabria» La soddisfazione della coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia: «Figura di esperienza e serietà»

Condividi su









CATANZARO «Con la nomina di Fausto Orsomarso quale assessore con deleghe in settori strategici per la vita della regione, come il turismo, il lavoro, lo sviluppo economico e l’internazionalizzazione delle imprese, l’innovazione tecnologica, Fratelli d’Italia darà il proprio contributo per la crescita e lo sviluppo della Calabria». È quanto afferma la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, che rivolge «un plauso alla governatrice Jole Santelli per la definizione della nuova giunta e rivolge un augurio di buon lavoro ai nuovi assessori. Fausto Orsomarso – prosegue Ferro – si è distinto, nella scorsa legislatura, per aver rappresentato Fratelli d’Italia in una opposizione attenta e intransigente quanto costruttiva al governo di centrosinistra, ed ora sono felice che possa assumere questa nuova importante responsabilità alla quale, sono certa, dedicherà tutta la sua capacità, la sua esperienza e il suo entusiasmo». «Fratelli d’Italia, per la prima volta al governo della regione, intende onorare con impegno, serietà e trasparenza la grande fiducia avuta dai calabresi – conclude Wanda Ferro – sia con il lavoro di Fausto nella squadra di governo, sia attraverso il fondamentale ruolo dei nostri consiglieri, che auspichiamo possano entrare al più presto nel pieno delle proprie funzioni per dare supporto e impulso, attraverso l’attività legislativa, di indirizzo politico e di controllo, all’attività dell’esecutivo, soprattutto in un momento così delicato per la vita della Calabria e dell’intera Nazione».