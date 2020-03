20.20 | Coronavirus, il ricercatore dell’Unical e i nuovi anticorpi sintetici: «È il primo tassello però abbiamo indicato la strada» Francesco Puoci ospite della trasmissione condotta da Danilo Monteleone e Ugo Floro: «Fino allo studio sull’animale possiamo farcela con budget di mezzo milione, poi serve una Big Pharma»

Condividi su









LAMEZIA TERME «Ci sono due strade che dobbiamo prendere in considerazione, in entrambi i casi dobbiamo comunque testare questo anticorpo sul virus attivo e questo è un passaggio che dobbiamo pensare di fare con l’istituzione pubblica». Lo ha detto Francesco Puoci, uno dei ricercatori dell’Unical e dello spinoff Macrofarm che hanno sviluppato nuovi anticorpi sintetici (clicca sul link per leggere la notizia) che potrebbero bloccare l’infezione del coronavirus Sars-cov-2 responsabile del Covid-19, tra gli ospiti di 20.20, la trasmissione condotta da Danilo Monteleone e Ugo Floro andata in onda ieri sera alle ore 21 su L’altro Corriere tv (canale 211).

NANO PARTICELLA CONTRO IL VIRUS Puoci, professore associato del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, ha spiegato come l’anticorpo sintetico potrebbe neutralizzare il coronavirus: « Abbiamo creato un piccolo nano device, un nano materiale, una nano particella, che ha la capacità di interagire col virus andando a bloccare il punto di adesione del virus alle nostre cellule. La speranza – ha auspicato – è che questo materiale riesca a comportarsi come un anticorpo monoclonale e vada a bloccare la replicazione e l’interazione del virus col nostro corpo». Il risultato finale è lo stesso cui vogliono arrivare in tanti, ma il metodo per giungere alla meta cambia di laboratorio in laboratorio. «Su questo fronte – ha spiegato Puoci – stanno lavorando tantissimi laboratori nel mondo, saranno almeno quaranta, e tutti lo stanno facendo con un approccio un po’ differente. Il nostro approccio è il nostro. Nessuno aveva pensato che questa tecnologia, che ha un nome particolare “polimeri a memoria molecolare”, potesse avere un interesse ed essere sviluppata. Ci siamo riusciti in tempi davvero molto rapidi, con un budget davvero ridottissimo. Questo – ha pronosticato – è il primo tassello di un percorso, però comunque abbiamo indicato una strada».

I RICERCATORI A UN BIVIO Una strada che adesso arriva a un bivio, una in discesa e una in salita, occorrono fondi per poter percorrere la prima. «Ci sono due strade – ha sottolineato Puoci – che dobbiamo prendere in considerazione. Se riusciamo a trovare un partner importante o comunque qualcuno che ci dà forza, è triste dirlo ma è legato anche a una forza economica nel dovere affrontare determinate spese. Oppure se dobbiamo farcela, come abbiamo fatto finora, con le nostre forze. In entrambi i casi dobbiamo comunque testare questo anticorpo monoclonal type sul virus attivo e questo è un passaggio che dobbiamo pensare di fare con l’istituzione pubblica».

I TEST SUL VIRUS, SUGLI ANIMALI E POI SULL’UOMO Puoci non si fa illusioni, i tempi della sperimentazione sono lunghi e ineludibili: «Il percorso è molto lungo, dipende anche dalla potenza di fuoco, però ci sono dei passaggi obbligati che devono essere presi in considerazione. Dopo aver testato il prodotto sul virus – spiega il professore – sperando che tutto vada per il verso giusto dobbiamo ipotizzare uno studio predinico sull’animale». Gli sforzi arriveranno a un punto in cui servirà una grossa mano d’aiuto, dal privato o dal pubblico: «Fino a questo punto possiamo pensare di farcela con un budget superiore a 600 mila euro, per poi ipotizzare gli studi sull’uomo. Quelli – ha concluso – devono essere presi necessariamente in considerazione con una Big Pharma o comunque con qualcosa di davvero grande».