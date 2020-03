Coronavirus, anche un medico di Cetraro tra i contagiati Si attende la conferma da parte dell’Istituto superiore di Sanità. Il medico è in quarantena, attivati i controlli per risalire alla filiera dei contatti del camice bianco

COSENZA C’è anche un medico dell’ospedale di Cetraro tra le persone che risultano contagiate da Coronavirus. Il camice bianco di professione gastroenterologo, è stato sottoposto ai controlli nell’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza mentre la conferma della diagnosi arriverà nelle prossime ore da parte dell’Istituto superiore di Sanità. Il medico sarà ricoverato come da protocollo nel reparto di Malattie infettive del nosocomio bruzio. Nel frattempo, come imposto dalla procedura per limitare la diffusione del contagio, è stata attivata la filiera del controllo. Messa in quarantena la famiglia e iniziata l’indagine circa i contatti avuti dal professionista nel tempo.