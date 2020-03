Coronavirus, salgono di 11 i contagiati a Reggio Calabria. In totale sono 63 I dati del Gom, registrano un aumento delle persone infette anche nell’area della città metropolitana. Sono stati sottoposti a controllo 1142 persone

REGGIO CALABRIA La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria nella giornata di giovedì 19 marzo ha sottoposto allo screening per accertare una infezione da CoViD-19, 184 nuovi soggetti ritenuti sospetti. Di questi, 11 sono risultati positivi al test. In totale, dunque, ad oggi sono stati sottoposti a controllo 1142 pazienti. I casi positivi confermati salgono a 63. I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 19, di cui 4 in Terapia Intensiva. «Si raccomanda a chiunque voglia chiedere informazioni o in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria – è scritto in una nota del Gom di Reggio Calabria -. Infine, si esorta tutta la cittadinanza a rispettare le norme di sicurezza e restare in casa.