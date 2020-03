L’Arma commuove il web. #andràtuttobene – VIDEO Un messaggio di speranza realizzato dai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e ripreso dai canali ufficiali nazionali. «Ritorneremo a giocare, a saltare, a correre. Ritorneremo a fare tutto ciò insieme. E sarà ancora più bello. Ma per riavere tutto ciò, per il momento dobbiamo fermarci. Solo così “andrà tutto bene”»

CATANZARO «Ritorneremo a giocare, a saltare, a correre. Ritorneremo a fare tutto ciò insieme. E sarà ancora più bello. Ma per riavere tutto ciò, per il momento dobbiamo fermarci. Solo così “andrà tutto bene”». È il messaggio che l’Arma dei Carabinieri invia a tutti i cittadini del Paese. Il video che si sta diffondendo in tutta Italia è stato realizzato dal Comando provinciale di Catanzaro in supporto ai sacrifici di ogni persona. Non si fermano i controlli ma non si fermano nemmeno gli interventi per chiunque abbia bisogno di aiuti. Con due video-messaggi realizzati dai Carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro – dei quali il primo che vi mostriamo è stato adottato dai canali nazionali dell’Arma – i militari della provincia del capoluogo tendono una mano ai cittadini in questi giorni di resistenza e lotta collettiva contro un nemico infido e insidioso come il Coronavirus.