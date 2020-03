Lamezia, schiacciato da un trattore in un uliveto: morto un 40enne La vittima è un cittadino marocchino ma residente nella città della Piana. Sul posto i vigili del fuoco

Condividi su









LAMEZIA TERME Tragedia a Lamezia Terme dove questa mattina è morto in un incidente sul lavoro un 40enne di nazionalità marocchina. Il tutto è avvenuto il località Bagni dove sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro (distaccamento di Lamezia). Secondo quanto ricostruito, la vittima si trovava alla guida di un trattore agricolo e, per cause ancora da accertare, si è ribaltato all’interno di un uliveto, rimanendo schiacciato dal mezzo. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del trattore nonché al recupero della salma che è stata estratta dopo gli accertamenti di rito da parte del medico legale. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Contestualmente sono state avviate le indagini.