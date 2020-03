L’annuncio del sindaco su facebook, primi due contagi a Soverato Il primo cittadino del centro catanzarese Alecci: «È una coppia scesa dal Nord ma si è subito messa in quarantena e non ha avuto contatti. Questo ci rasserena»

Condividi su









SOVERATO «Dobbiamo purtroppo registrare i primi due casi di Coronavirus nella nostra città». Lo ha reso noto in un videomessaggio il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, nel quotidiano aggiornamento su facebook. «Si tratta – ha proseguito Alecci – di una coppia scesa qualche giorno fa, quando ci fu quell’esodo al Nord, ma è scesa fortunatamente in auto e si è subito messa in quarantena nella propria abitazione, che è indipendente, non in codominio, ricevendo la spesa sul pianerottolo di casa. Abbiamo fatto le dovute indagini, da cui – ha sostenuto il sindaco di Soverato – emerge che non sono entrati in contatto con nessuno, e questo ci lascia più sereni». Alecci ha poi ricordato ai cittadini la necessità di rispettare le prescrizioni disposte dai provvedimenti nazionali, regionali e locali: «Sto vedendo comunque che Soverato si sta dimostrando una vera comunità, e questo mi fa ben sperare che ne usciremo al più presto».