Il sabato dolente della Calabria, muore una donna: sei le vittime della pandemia L’ospedale di Reggio Calabria comunica il decesso di una 82enne ricoverata in terapia intensiva: in nottata era spirato un 69enne

Condividi su









Un’altra vittima da Coronavirus in Calabria, la sesta dall’inizio dell’emergenza. L’ultima la comunica la direzione aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, che in una nota riferisce che «questa mattina è deceduta una paziente di 82 anni ricoverato in Terapia Intensiva». «La paziente – prosegue il Gom – è stata ricoverata in stato di shock, presentava insufficienza respiratoria acuta ed insufficienza multiorgano. Effettuati i tamponi è risultata anche positiva al Covid-19. Dalla presentazione del grave quadro clinico appariva già probabile l’esito negativo del decorso». La Direzione aziendale esprime «le più sentite condoglianze ai familiari dei due pazienti deceduti, vicinanza alle persone che in questo momento stanno lottando contro il Coronavirus Covid-19 e profonda gratitudine al personale che si sta adoperando per la loro cura». E’ il secondo decesso che si registra in poche ore a Reggio Calabria.Stanotte, non ce l’ha fatta un paziente ricoverato in terapia intensiva al Grande ospedale metropolitano, un 69enne con patologie pregresse. Il paziente aveva un pregresso infarto miocardico ed era portatore di pace-maker. Ricoverato il 16 marzo in Malattie Infettive poiché risultato positivo al test per Covid-19, trasferito in Terapia Intensiva il 18 per l’aggravarsi delle condizioni cliniche, è venuto a mancare a causa di una gravissima insufficienza respiratoria secondaria a polmonite bilaterale da Covid-19. Con la donna, sono tre i decessi da Coronavirus in provincia di Reggio Calabria: gli altri tre casi in Calabria si sono registrati nel Cosentino (2) e nel Crotonese (1).