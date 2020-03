Santelli: «Grazie a chi è in prima linea, senza se e senza ma» Il riconoscimento, anche a nome della Giunta, a medici, operatori e dirigenti sanitari, prefetti e amministratori locali

«In queste settimane in cui il momento di crisi assorbe le nostre energie, ci impegna ininterrottamente per studiare strategie per prevenire e contrastare l’avanzare di questa preoccupante emergenza sanitaria, voglio ringraziare, anche a nome della Giunta regionale, chi è schierato in prima linea, senza se e senza ma». Così il presidente della Regione, Jole Santelli, che dice “grazie a tutto il personale medico, i biologi, gli infermieri, gli Oss che da settimane, ormai, sono in trincea a lavorare. Veri e propri bagliori di speranza laddove a volte il buio pare avere la meglio. A loro va tutto il nostro rispetto e la nostra ammirazione». Santelli esprime «un ringraziamento anche ai dirigenti delle Asp e delle aziende ospedaliere, i capi dei Dipartimenti Prevenzione; ma anche ai Prefetti con cui collaboriamo per garantire il rispetto delle norme, mai come in questo momento fondamentale, e che dimostrano sempre grande attenzione verso le esigenze dei territori. Un ringraziamento ai sindaci, oggi più che mai, “pronto soccorso” della democrazia che, anche in questa occasione, stanno dimostrando di essere veri e propri baluardi delle istituzioni».