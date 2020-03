Lamezia Terme, quarto caso positivo al Coronavirus Si tratta di un autotrasportatore che era stato al Nord, come gli altri tre contagiati finora registrati

LAMEZIA TERME Un autotrasportatore che era stato su al Nord. E’ lui il quarto caso di coronavirus registrato nella città di Lamezia Terme. Come gli altri prima di lui: il lavoratore proveniente da Bergamo e la moglie, l’uomo di 70 anni che era stato a Pisa – senza contare i coniugi di Gizzeria – anche quest’ultimo caso è passato dalla tenda pre-triage del Pronto soccorso di Lamezia Terme. In seguito è stato mandato il tampone a Catanzaro che ha dato esito positivo. Attualmente l’uomo si trova in isolamento nella propria abitazione. (ale. tru.)