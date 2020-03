Coronavirus, positivo il sindaco di Rogliano. Il comune potrebbe diventare zona rossa Sanitari al lavoro per ricostruire la filiera degli spostamenti. All’ospedale Santa Barbara due sono le persone ricoverate. Altomare: «continuerò a coordinare tutto e superare l’emergenza»

Condividi su









ROGLIANO Il sindaco di Rogliano, Giovanni Altomare, è risultato positivo al Coronavirus. Da alcuni giorni era in uno stato febbricitante e il tampone eseguito nelle scorse ore ne ha dato la positività. Le autorità sanitarie sono al lavoro per ricostruire i contatti avuti dal sindaco in questi giorni per cercare di isolare quante più persone possibili e cercare di combattere la diffusione del virus. Compito molto arduo e infatti, tenuto conto che anche il vice di Altomare avrebbe delle sintomatiche molto simili a quelle da infezione Covid-19, si sta lavorando affinché l’intera area diventi zona rossa. A Rogliano, città principale della valle del Savuto, l’ospedale Santa Barbara è stato riadattato per fronteggiare l’emergenza e già due persone sono ricoverate. Ma in generale la zona è particolarmente colpita. Nella limitrofa Santo Stefano di Rogliano, infatti, sono ricoverati in ospedale padre e figlio. Di quest’ultimo sono in quarantena domiciliare perché infetti anche la moglie la figlia piccola. Giovanni Altomare, comunque, tranquillizza la sua popolazione con un messaggio pubblicato sui social. «Alcune volte quando si combatte in prima persona si rischia di subire direttamente le conseguenze. In questa battaglia contro il maledetto Covid-19 la mia positività è una di queste conseguenze – scrive il sIndaco-. Ho ricevuto, poco fa i risultati del test tampone al quale mi sono sottoposto in via precauzionale che ha confermato la mia positività al Coronavirus. Desidero rassicurare tutti i miei concittadini, tutti i miei colleghi, tutti i miei collaboratori che in questo momento sto bene e presto mi sottoporrò alle dovute cure mediche. Continuerò a coordinare le forze ed a battermi, come ho sempre fatto dall’inizio, per sconfiggere questa emergenza, dando tutto quello che serve per far sì che presto Rogliano e l’Italia tutta tornino alla normalità».