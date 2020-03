Vittime della mafia, i fiori di Piero Pelù per Lea Garofalo

I medici, gli infermieri, tutto il personale del primo, secondo e terzo settore della Sanità pubblica italiana da molte settimane e per sempre sono e saranno come i nostri premurosissimi genitori. A tutti Loro voglio dedicare la Festa del Papà 2020. Grazie per il vostro impegno a salvare vite umane a rischio della vostra. Noi nel nostro piccolo vi sosterremo economicamente e rispetteremo le regole di sicurezza che ci vengono imposte oggi per isolare il micidiale COVID19.E ne approfitto per raccogliere l’invito di @elio , che l’aveva ricevuto da Geppi Cucciari, che a sua volta l’aveva ricevuto da PIF, per partecipare a una catena per raccogliere fondi per la Protezione Civile, che è in emergenza da troppe settimane. Aiutiamoli ad aiutarci, facciamo una donazione e se andrà bene mi metterò in gioco: sapete che amo tenere i miei capelli molto selvaggi, ma se farete una donazione generosa… mi laverò i capelli in diretta!Passo la palla all’amico Arturo Brachetti Official Page… stupiscici!Questo il link per donare: https://www.ideaginger.it/progetti/mare-solidale.html#gigante #pugilifragili #picnicallinferno #cleanbeachtour #piero40 #cuorematto #festadelpapà

