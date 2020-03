Coronavirus, terza vittima a Cosenza. Muore un uomo di San Lucido L’uomo di 75 anni era ricoverato nel reparto di rianimazione è la settima vittima totale in a Calabria per decesso da e con Covid—19

Condividi su









COSENZA Sale a tre il numero di decessi in provincia di Cosenza da e con Coronavirus. A morire, nella prima ore di domenica 22 marzo, è un uomo di 75 anni originario di San Lucido, cittadina tirrenica che da diversi giorni é stata dichiarata zona rossa. L’uomo, come spesso accada per chi muore per i decessi da e con Covod-19 è stato ricoverato prima nel reparto di malattie infettive, poi il suo quadro clinico è peggiorato ed é stato trasferito in rianimazione. È la settima vittima totale nella regione da quando è stata dichiarata la pandemia.