Coronavirus, sono 21 i nuovi positivi tra Catanzaro, Vibo e Crotone L’ultimo report sulla diffusione del Coronavirus del laboratorio di analisi dell’ospedale “Pugliese Ciaccio”: 165 i tamponi analizzati nella notte

CATANZARO Sale il numero dei contagi da Coronavirus nell’area centrale della Calabria che comprende Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, anche se il trend si manifesta stabile. Il laboratorio di analisi dell’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro questa notte ha registrato 21 nuovi casi positivi: 7 del Catanzarese, 11 del Crotonese e 3 del Vibonese. In totale sono stati 165 i tamponi eseguiti nella giornata di ieri e stanotte (113 del Catanzarese, 41 del Crotonese e 11 del Vibonese). Tuttora in corso e in attesa dell’esito sono 18 mentre c’è ancora un caso dubbio relativo al Vibonese.