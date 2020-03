Ricciardi lancia l’allarme per il Sud. «Ci sarà un aumento dei casi» Il consulente del ministro della Salute per l’emergenza Coronavirus delinea lo scenario. «È importante invertire la curva di crescita dei contagi. Sarà una battaglia lunga»

ROMA Questa epidemia «sarà lunga, è un virus a trasmissione circolatoria e servono provvedimenti di lunga durata. Wuhan è rimasta chiusa tre mesi e le persone non circolavano. Non possiamo pensare che questo sia lo scenario italiano. Ma dobbiamo evitare che arrivi al Sud, dove ci sarà un aumento dei casi». Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus, ospite de “L’Aria che tira” su La7.

«Il provvedimento del Governo evita i contagi. E’ importante invertire la curva di crescita dei contagi. C’è dentro l’equilibiro massimo che spossiamo raggiungere», ha evidenziato Ricciardi.