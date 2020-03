Coronavirus, a Cetraro morta una paziente 57 enne La donna era originaria del comune di Corigliano-Rossano. Era ricoverata da un paio di giorni nella struttura tirrenica dedicata alla cura di pazienti affetti da Covid-19

CETRARO Nell’ospedale tirrenico di Cetraro, dedicato al ricovero di pazienti affetti da infezione da Coronavirus, è deceduta intorno alle otto di questa mattina una paziente originaria del comune di Corigliano-Rossano. La donna era affidata alle cure dei medici del nosocomio da un paio di giorni ma nonostante le sue condizioni cliniche sembrassero non destare preoccupazioni questa mattina il suo cuore ha cessato di battere. La donna non aveva altre patologie, motivo per il quale, i sanitari ritengono che si tratterebbe di uno dei casi conclamati di morte per Coronavirus. E’ il secondo decesso della giornata, infatti, nella notte anche un’altro paziente di 75 anni originario di San Lucido era morto dopo diversi giorni di ricovero nel reparti di terapia intensiva. Sono in tutto 9 le persone morte in Calabria e che risultavano infette dal virus che sta causando una pandemia globale. (mi.pr.)