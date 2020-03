Catanzaro, l’Asp farà i tamponi a tutti i dipendenti dei supermercati Il sindaco ha contattato l’azienda sanitaria dopo un caso di positività. Abramo: «Ringrazio i dirigenti per aver accolto la richiesta»

Condividi su









CATANZARO «Stamattina ho immediatamente telefonato al direttore sanitario dell’Asp, Lazzaro, per chiedere che vengano effettuati tamponi a tutti i dipendenti in servizio nei supermercati e negli alimentari della città. La mia richiesta è stata accolta con estrema positività dalla dirigenza sanitaria». Lo ha detto il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, in un videomessaggio su facebook nelk quale ha ricordato la vicenda della positività al coronavirus di un dipendente di un supermercato. «Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta il dottore Lazzaro e tutta la dirigenza sanitaria per aver detto sì, senza esitazione, alla richiesta che ho avanzato. Mi rendo conto – ha proseguito Abramo – che sia stata una richiesta straordinaria sia per la difficoltà di reperire i tamponi, che per la possibilità di effettuarli. Quindi ancora grazie di vero cuore. Qualche giorno fa ho chiesto ai catanzaresi di fare la spesa non più di una volta a settimana, ma quando andranno voglio, io per primo, che possano farla in tutta sicurezza. Rinnovo a tutti l’invito di rimanere a casa. Vinceremo questa dura battaglia, ma – ha poi concluso Abramo – restare a casa è indispensabile per poter superare questo momento il prima possibile».