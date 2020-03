Coronavirus, sale il numero di contagiati a Bocchigliero: sei nuovi casi Gli esiti dei tamponi confermano ulteriori infezioni da Covid-19. Complessivamente sono 8 i contagiati. Cinque dipendenti della struttura di assistenza agli anziani e 3 persone che invece erano ospiti

Condividi su









BOCCHIGLIERO Il Coronavirus colpisce anche il cuore della Sila. Bocchigliero è zona rossa, “chiuso” insieme ad altri 3 comuni della provincia di Cosenza (Rogliano, Santo Stefano di Rogliano e San Lucido) perché i contagi da Covid-19 aumentano in modo vertiginoso. Da domenica 22 marzo giorno in cui è stato individuato il paziente 1, ogni giorno alla catena si sono aggiunti nuovi contagi. Nella giornata di martedì 24 sono saliti a 3, oggi i casi registrati sono 6. Dunque, ricapitolando, nella struttura che si occupa di assistenza agli anziani i positivi sono in tutto 8. Di questi contagiati da Covd-19 sono persone che svolgono il proprio servizio in qualità di dipendenti della struttura silana, mentre 3 sono delle persone che sono ospiti della struttura.

L’ufficialità dei contagi, è stata resa nota dal primo cittadino della comunità silana, che ha aggiunto come da parte dell’Asp di Cosenza siano stati predisposti ulteriori tamponi in modo tale da verificare con certezza il numero di contagiati e predisporre come da protocollo gli isolamenti per cercare di mantenere quanto più possibile la diffusione del virus. Parallelamente si sta indagando su quelle che sono le cause che hanno permesso al virus di entrare nella struttura di ricovero per anziani. Questo tipo di focolai, sono all’attenzione dell’opinione pubblica e medica già da diversi giorni. Il Covid-19 è, infatti, un virus particolarmente aggressivo nei confronti delle persone più deboli ed un loro contagio potrebbe comportare un aumento drastico e tragico di persone decedute. (mi.pr.)