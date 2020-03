Donna positiva a Chiaravalle, chiusa struttura sanitaria per anziani Ordinanza del sindaco Donato, che si è messo in quarantena insieme ad altri amministratori dopo aver disposto analoga misura per ospiti e dipendenti del presidio

CHIARAVALLE Il sindaco di Chiaravalle (Catanzaro), Domenico Donato, ha disposto la chiusura di una casa di riposo per anziani nella quale era ospitata un’anziana risultata positiva al tampone per il Coronavirus. A riferire la notizia è il sito del Quotidiano del Sud. Tutti gli ospiti – una sessantina – e tutto il personale della struttura, la “Domus Aurea”, sono stati posti in quarantena e nelle prossime ore saranno sottoposte a tampone. Lo stesso sindaco e tre componenti della sua Giunta si sono messi in quarantena volontaria avendo avuto nei giorni scorsi dei contatti con la struttura sanitaria per la consegna di dispositivi e altri generi di prima necessità: anche Donato e gli amministratori dovrebbero essere sottoposti a tampone nelle prossime ore.