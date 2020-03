Coronavirus, il bollettino: 351 contagiati (+32), quasi 8mila persone in quarantena La suddivisione dei casi provincia per provincia. Undici in totale le persone decedute. Sono 23 i ricoverati in Rianimazione. E 11.618 i rientri “ufficiali” dalle aree a rischio

Condividi su









Pubblichiamo il bollettino diffuso dalla Regione il 25 marzo.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 4177 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 351 (+32 rispetto a ieri), quelle negative sono 3826.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 13 in reparto; 12 in rianimazione; 40 in isolamento domiciliare

– Cosenza: 39 in reparto; 3 in rianimazione; 50 in isolamento domiciliare; 5 deceduti

– Reggio Calabria: 22 in reparto; 5 in rianimazione; 66 in isolamento domiciliare; 7 guariti; 5 deceduti

– Vibo Valentia: 2 in reparto; 2 in rianimazione; 16 in isolamento domiciliare

– Crotone: 17 in reparto; 1 in rianimazione; 45 in isolamento domiciliare; 1 deceduto