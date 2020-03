Coronavirus, Viscomi: «Anche in Calabria un sistema integrato per la salute dei lavoratori» Il deputato dem, sulla scia dei colleghi dell’Emilia-Romagna, sottoscrive una proposta che tenga conto di ulteriori specifiche in tema di sicurezza sul lavoro contro le infezioni da Covid-19. «In questo modo chi ha chiuso potrebbe riaprire anticipatamente qualora le condizioni sanitarie lo permettano»

CATANZARO «Ho condiviso e sottoscritto la proposta presentata dai colleghi del Pd eletti in Emilia Romagna, su iniziativa di Serse Soverini, con cui ho l’onore di condividere l’impegno nella Commissione Lavoro della Camera, per l’attuazione di un sistema integrato di tutela della saluta e della sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi connessi al Covid-19. Si tratta di un modello condiviso dalla Regione Emilia Romagna e dal suo assessore al lavoro, Vincenzo Colla, già vicesegretario nazionale della Cgil». Lo afferma, in una nota, il deputato del Pd, Antonio Viscomi. «Personalmente, ritengo che, per le sue caratteristiche di flessibilità e di funzionalità effettiva e concreta – prosegue Viscomi – tale modello sia in grado di conciliare gli interessi, spesso non coincidenti, alla sicurezza di chi lavora e alla continuità produttiva e che pertanto esso può e deve essere fatto proprio anche dal sistema produttivo calabrese. In particolare la proposta prevede anzitutto che le aziende, sia quelle attive sia quelle in stato di blocco delle attività, elaborino un piano specifico di sicurezza da Covid19 con e per i propri dipendenti indicando il responsabile. Conseguentemente sono istituiti dei Tavoli provinciali per la sicurezza sul lavoro, composti da imprese, sindacati e rappresentanti Inail dell’Ispettorato territoriale del lavoro e i servizi di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro nelle aziende sanitarie. Una volta definito il piano, l’azienda lo invia alla propria associazione di categoria che lo presente al Tavolo per la sicurezza». «In questo modo le aziende, che avranno approntato un piano aziendale di sicurezza da Covid19 – sostiene ancora Viscomi – potranno anticipare la riapertura della produzione non appena le condizioni minime sanitarie lo permetteranno, mentre quelle che non hanno subito il blocco delle attività potranno garantire maggiori condizioni di sicurezza dei propri dipendenti. Infine, il Tavolo avrà anche la funzione di verificare il fabbisogno provinciale da parte delle aziende di dispositivi di sicurezza a cominciare dalle mascherine, fornendo richieste precise, in termini di forniture, al Tavolo di coordinamento per la sicurezza nazionale. Se affrontata con responsabilità, anche la crisi può dunque essere un’opportunità di crescita, perché tanto la Calabria quanto l’intero paese hanno veramente bisogno di rinnovate e partecipate relazioni industriali».