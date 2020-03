Coronavirus, Magorno: «In Calabria partite Iva in ginocchio» Appello del senatore di Italia Viva al Governo: «Contributo non può essere solo di 600 euro. Meno del reddito cittadinanza»

CATANZARO «L’emergenza Coronavirus rischia di tradursi in una vera e propria bomba sociale. Se da un lato, infatti, è prioritario affrontare senza errori il tema sanitario, dall’altro non bisogna dimenticare il fatto che, in tutta la Calabria, sono migliaia le partite Iva già in forte difficoltà». Lo afferma, in una nota, il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno. «Sono uomini e donne, artigiani e professionisti – prosegue Magorno – fermi che devono essere sostenuti in maniera adeguata. È necessario dunque, nell’immediato, snellire le procedure e abbattere i tempi perché questi ottengano un contributo dallo Stato. Un contributo che però non può essere di soli 600 euro, cifra inferiore al reddito di cittadinanza».

«Una volta tamponata l’emergenza – sostiene il parlamentare – sarà necessario mettere tante risorse in campo per consentire a queste persone di ripartire perché se è vero che il tema è nazionale, è altrettanto ineccepibile il fatto che la nostra regione è quella più in difficoltà e non può essere abbandonata».