Focolaio di Chiaravalle, Pallaria: «Isolati i comuni dove avevano contatto i dipendenti» Gli operatori della struttura sanitaria interessato dal contagio da Coronavirus arrivano dai comuni per i quali il presidente Jole Santelli ha disposto la chiusura. «Così riusciremo a controllare tutti gli spostamenti e i contatti delle persone positive»

CATANZARO «La situazione è abbastanza seria, stiamo provvedendo in questo momento a trovare un alloggio o albergo per isolare 12 operatore di cui 11 asintomatici. E’ una lotta contro il tempo per trovare queste postazioni per isolare quanto più possibile il fenomeno». E’ questo il commento del direttore ad interim della Protezione Civile regionale, Domenico Pallaria che sentito dal Corriere della Calabria spiega come si sta affrontando l’emergenza dopo il caso del focolaio scoppiato a Chiaravalle. «A livello logistico – ha aggiunto – la sanità ha già operato con la suddivisione in piani dei 32 positivi e dei 12 negativi. Stiamo cercando di vedere». Da quanto spiegato dal dirigente, l’obiettivo è contenere la propagazione del virus, in questa direzione la regione sta operando per circoscrivere i casi dei contagiati. «La chiusura dei comuni – ha specificato Pallaria – è stata imposta perché parecchi comuni sono quelli di residenza degli operatori. Abbiamo preferito laddove ci siano dei casi conclamati anche asintomatici di provvedere alla chiusura anche per individuare il tracciato dei contatti delle persone».