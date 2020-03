“Genesi”, indagati Marcello Manna e il presidente della Calabria Film Commission

di Alessia Truzzolillo

CATANZARO Non si fermano le indagini sull’inchiesta “Genesi” che vede coinvolto un giudice della Corte d’Appello di Catanzaro, Marco Petrini, in concorso con avvocati, professionisti e faccendieri di vario ordine e grado accusati di corruzione in atti giudiziari.Questa volta a essere coinvolti sono il legale rappresentante della Calabria Film Commission, Giuseppe Citrigno e l’avvocato, e sindaco di Rende, Marcello Manna. Le indagini che la Procura di Salerno ha affidato al Nucleo di polizia finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone e allo Scico hanno portato le Fiamme gialle a effettuare nuove perquisizioni nei locali della Calabria Film Commission nella sede della Cittadella regionale di Germaneto e nell’abitazione di Giuseppe Citrigno. Stando alle dichiarazioni che il giudice Marco Petrini, attualmente sottoposto ai domiciliari in località protetta, ha reso ai magistrati di Salerno – competenti per i reati che riguardano i togati del distretto di Catanzaro – lo scorso 25 febbraio, il giudice Petrini avrebbe chiesto all’avvocato Marcello Manna di intercedere con il legale rappresentante della Calabria Film Commission, Giuseppe Citrigno al fine di raccomandare un cugino della moglie del magistrato. I fatti contestati si sarebbero svolti tra maggio e dicembre 2019. Al fine di trovare riscontro alle dichiarazioni di Petrini, il procuratore aggiunto di Salerno Luca Masini e il pm Vincenzo Senatore, hanno richiesto di perquisire la sede della Calabria Film Commission al fine di rinvenire materiale utile alle indagini. Marco Petrini, presidente della seconda sezione della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro e presidente della Commissione tributaria provinciale del capoluogo è stato tratto in arresto lo scorso 15 gennaio. Diverse le ipotesi di corruzione in atti giudiziari che gli vengono contestate in concorso con altri soggetti dai quali avrebbe accettato denaro e regali in beni materiali, viaggi e derrate alimentari promettendo di intervenire in questioni giudiziarie che riguardano i coindagati. Dal cinque febbraio scorso il magistrato ha deciso di parlare con i magistrati campani e le sue dichiarazioni potrebbero aprire a un vasto panorama di nuovi casi di corruzione giudiziaria. Anche per questo motivo, visto il diffondersi della notizia della collaborazione di Petrini, questa nuova perquisizione è stata eseguita con una certa urgenza, per scongiurare il rischio che tutto quanto è utile alle indagini possa venire distrutto o occultato.(a.truzzolillo@corrierecal.it)