Lotta alla Pandemia, Pallaria: «Arrivate oltre 30mila mascherine, e presto avremo anche 80mila tamponi» L’annuncio del direttore della Protezione civile in collegamento con il Tgr Calabria. «Sui test ci siamo mossi autonomamente, trovandoli in nottata»

CATANZARO In Calabria questa mattina sono arrivate 30mila mascherine Ffp2 e 3mila mascherine Ffp3. Lo ha reso noto il direttore della Protezione civile della Regione Calabria, Domenico Pallaria, in un collegamento in diretta con il Tgr Calabria. «Grazie all’intervento di ieri della presidente Santelli che – ha ricordato Pallaria – ha accusato che in Calabria sono arrivate bandane e non mascherine, questa mattina sono arrivate 30mila mascherine Ffp2 e 3mila Ffp3, quelle che servono per gli operatori che hanno diretto contatto con i pazienti di Coronavirus, e sono state già distribuite». Pallaria ha poi evidenziato che «per le persone seguiamo un’altra strada, quella di acquisire noi direttamente. Abbiamo mascherine chirurgiche che distribuiamo alle Prefetture, ai Vigili del Fuoco, alle Questure, ai centri Coc comunali dove operano molti volontari della Protezione civile. Stiamo poi rifornendo anche i medici di base. Noi le consegniamo senza nessun problemi. Speriamo – ha concluso il direttore della Protezione civile regionale – che ne arrivino molte di più». Con riferimento alla problematica della carenza dei tamponi, Pallaria ha evidenziato: «Ne avevamo chiesti 40mila, ne sono arrivati 1.600 la scorsa settimana. Oggi ci siamo mossi autonomamente, e così ho dato indicazione di ordinare subito, questa mattina, 80mila tamponi, che saranno poi distribuiti: 5mila arriveranno lunedì, 10mila arriveranno ogni lunedì successivi. Siamo riusciti a trovarli tra ieri sera e questa notte e abbiamo fatto l’ordinativo e arriveranno. Pallaria ha fine spiegato che «sempre su input del presidente Santelli, ci stiamo muovendo anche per attrezzare quanti più posti letto di terapia intensiva possibile. Io, infatti, sto facendo uno screening di tutte le attrezzature che ci sono e che abbiamo anche recuperato, in modo – ha concluso il direttore della Protezione civile regionale – da mettere la presidente nelle condizioni di dire alla prossima Conferenza della Regioni che c’è bisogno di queste attrezzature come i ventilatori».