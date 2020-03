Catanzaro, primo morto legato al Coronavirus. Si aggrava il bilancio dei decessi in Calabria Deceduto un paziente dializzato: la conferma dai vertici dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio. Ora sono i 16 pazienti morti negli ospedali calabresi

Condividi su









CATANZARO Oggi la prima vittima legata al Coronavirus a Catanzaro, città che finora non aveva registrati decessi. È morto un uomo – del quale al momento non si conoscono generalità ed età – che da alcuni giorni era ricoverato, in gravissime condizioni, nel reparto Rianimazione dell’ospedale “Pugliese Ciaccio”. La notizia del decesso è stata confermata dal vertici dell’azienda ospedaliera catanzarese. Secondo quanto si è appreso, il morto era un paziente e dializzato che avrebbe frequentato il reparto di dialisi del presidio catanzarese dove sono stati riscontrati altri casi positivi, per un totale di sette persone, tra cui anche operatori sanitari. Salgono così a quota sedici i decessi in Calabria.