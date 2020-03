Coronavirus, il blocco totale sarà esteso: probabile stop fino al 18 aprile Governo e Istituto superiore di sanità concordi nel prolungare le misure oltre il termine previsto. Non ci sono ancora le condizioni di sicurezza per allentarle

ROMA Si va verso un prolungamento del blocco disposto su tutto il territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Lo stop, dunque, non finirà venerdì prossimo. La notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera. Tutti i segnali vanno in questa direzione: dal premier Giuseppe Conte alla ministra dell’Istruzione, Luciana Azzolina fino al presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Non ci sono date ufficiali, ovviamente, ma si andrà ben oltre il 3 aprile. E alcune fonti parlano di un’estensione di almeno 15 giorni. Non ci sono, in sostanza, ancora le condizioni di sicurezza per allentare le misure (tecnicamente prorogabili fino al 31 luglio) che prevedono la chiusura di scuole e attività, l’obbligo di autocertificazione per uscire di casa per comprovate ragioni di necessità e la stretta su passeggiate e sport all’aperto.

«I provvedimenti del governo (dalla chiusura di molte attività a al blocco della scuola) non potranno che essere prorogati», afferma il presidente del Consiglio, Conte.

Al momento in Italia, secondo il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, non siamo ancora «in una fase marcatamente declinante, ma di contenimento».