Rogliano, il Coronavirus colpisce i carabinieri: 8 sono positivi Il virus si diffonde anche tra i militari della città “zona rossa” del Savuto impegnati in prima linea nel controllo del territorio per evitare la diffusione del virus. Uno di loro è ricoverato

ROGLIANO Cresce il numero dei contagiati da Coronavirus a Rogliano. Il virus che sta mettendo in ginocchio l’intero globo, colpisce i carabinieri della locale stazione. Infatti, dopo la conferma di un primo caso positivo (già in isolamento domiciliare), altri 8 militari sottoposti a tampone nei giorni scorsi sono risultati positivi ai controlli che accertano l’infezione da Covid-19. I carabinieri sono in isolamento domiciliare, solo uno di loro è ricoverato in ospedale. Non è da escludere che il contagio dei carabinieri sia avvenuto a causa delle riunioni che i militari dell’arma hanno intrattenuto nei giorni scorsi con i vertici dell’amministrazione roglianese al fine di garantire sicurezza nel controllo del territorio e fornire supporto nella lotta alla pandemia da Coronavirus. Gli otto carabinieri, aggravano di molto il bilancio del “cluster” di Rogliano. Nella città “chiusa” dal presidente Jole Santelli, fino alle scorse ore i contagiati erano 11. Tra questi sono considerati anche il sindaco Giovanni Altomare e il vicesindaco Fernando Sicilia insieme ad altri due componenti della giunta e ad un consigliere comunale di maggioranza. Il bubbone del Coronavirus è esploso nella valle del Savuto in modo violento ed inaspettato. Ha generato ansia e preoccupazione nella popolazione e reso necessarie l’adozione di misure drastiche. Oltre a Rogliano, infatti, anche Santo Stefano di Rogliano (dove al momento contagiati sono 5) è stata dichiarata zona rossa. Anche nei comuni vicini, comunque, si registrano nuovi contagi. Oltre al paziente di Marzi affidato alle cure mediche già da diversi giorni, nella giornata di venerdì 27 marzo, è stata resa noto anche il contagio del sindaco di Carpanzano, Giuseppe Vigliaturo che attualmente è ricoverato nel presidio ospedaliero dell’Annunziata.