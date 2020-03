Coronavirus: Giuseppe Conte in diretta da Palazzo Chigi – VIDEO Nuovo messaggio agli italiani del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro Gualtieri Condividi su









ROMA Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, in una diretta facebook, ha annunciato di avere firmato un nuovo Decreto per soccorso alimentare. “Siamo tutti sulla stessa barca – ha detto Conte – facciamo di tutto per somme subito a autonomi”. Conte ha invitato gli italiani a comprendere lo sforzo della macchina Stato, e ha affermato che “con Dpcm saremo più vicini a persone più bisognose”.

SOCCORSO ALIMENTARE “Lo Stato c’è. Abbiamo lavorato oggi con il ministro Gualtieri ad un provvedimento di grande impatto. Coinvolgiamo i sindaci che sono le prime sentinelle sulle esigenze dei cittadini. Abbiamo appena firmato un Dpcm che dispone subito la possibilità di usufruire di 4,3 mld del fondo di solidarietà nazionale” per il soccorso alimentare. Poi il premier ha spiegato che a questo fondo si aggiungono altri 400 milioni.

I GUARITI E IL CONFRONTO CON GLI ESPERTI “Oggi segnaliamo il numero più alto di guariti. Ci confronteremo a inizio settimana con gli esperti e confidiamo che ci portino buone notizie”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, commentando i dati di oggi della protezione civile e spiegando che il governo riguardo le misure di contrasto al coronavirus si confronterà sempre con il comitato scientifico.

400 MLN PER BUONI SPESA AI COMUNI “Oggi abbiamo con il Dpcm anticipato l’erogazione di 4,3 miliardi di risorse del fondo di solidarietà ai comuni per dare ossigeno immediato ai bilanci e aggiungiamo 400 milioni con un’ordinanza della protezione civile che saranno distribuiti ai comuni tenendo conto della dimensione demografica ma anche dei requisiti socio economici per poter erogare immediatamente aiuto alle persone più in difficoltà sia attraverso l’erogazione di buoni spesa che la distribuzione diretta di generi alimentari e prodotti di prima necessità”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in conferenza stampa con il premier, Giuseppe Conte.

DA VON DER LEYEN PAROLE SBAGLIATE “Le parole della presidente della Von der Leyen​, sono sbagliate, mi dispiace che le abbia pronunciate”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, commentando le dichiarazioni della presidente della Commissione europea che ha definito i coronabond uno slogan.