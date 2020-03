Nessun operatore sanitario del Gom risultato positivo al Coronavirus Nonostante il numero elevato di ricoveri all’ospedale di Reggio Calabria, dai primi tamponi effettuati non si registrano positività, identico risultato per l’Annunziata di Cosenza

REGGIO CALABRIA Dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria arrivano buone notizie: nessuno dei sanitari sottoposti a tampone per ordine del presidente Jole Santelli è risultato positivo al Coronavirus. Un risultato non di poco conto, soprattutto in considerazione del numero di persone che sono curate al Gom metropolitano. I risultati vengono anticipati al quotidiano La Gazzetta del Sud dal commissario dell’azienda ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli”. Iole Fantozzi, sottolinea come «i percorsi tra parti “pulite ” e “sporche” li abbiamo divisi già prima dell’emergenza Covid-19 e per questo non si possono provocare contaminazioni tra i sanitari che a loro volta non si possono infettare tra loro e di conseguenza non possono trasmettere eventualmente il virus ai degenti o ai familiari». L’attivazione dei controlli del personale medico si è resa necessaria dopo lo scoppio dei due focolai di contagio nella Rsa di Bocchigliero in provincia di Cosenza e in quella di Chiaravalle in provincia di Catanzaro. Lo stretto rapporto tra pazienti e personale medico, infatti, soprattutto quando non ci sono i sospetti di sintomo rende particolarmente agevole il propagarsi del virus. Anche il personale medico dell’ospedale dell’Annunziata, operante nell’ospedale civile di Cosenza, è stato sottoposto a tampone 160 hanno dato esito negativo, di 21 si attendono ancora i risultati.