Coronavirus, #Primachesiatardi raccolti 50mila euro. Serve un altro sforzo La raccolta fondi supportata dal Corriere della Calabria è arrivata a metà dall’obiettivo di 100mila euro. Ma donare proprio in questo momento è fondamentale, non importa la cifra, basta farlo

CATANZARO 50.000 euro e un ventilatore polmonare in 6 giorni. La raccolta fondi #Primachesiatardi, ideata dalla Fondazione Politeama avviata per il sostegno delle strutture sanitarie regionali e l’acquisto di ventilatori polmonari, arriva al primo giro di boa. Ma il tempo stringe e mai come in questo momento, anche un piccolo aiuto può risultare fondamentale per fornire al personale medico sanitario quello di cui ha bisogno. La Fondazione Politeama, anche in forza del recente decreto “Cura Italia” e su iniziativa promossa da parte degli ordini professionali degli avvocati e dei commercialisti di Catanzaro, ha lanciato la campagna di raccolta fondi con un obiettivo di raccolta di 100.000 euro per acquistare ventilatori polmonari da donare agli ospedali calabresi. La raccolta è supportata dalla piattaforma Opstart, che in piena crisi ha già lanciato una campagna crowdfunding di successo a sostegno dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, e dalla piattaforma Catanzarese Ideacrowdfunding. E’ possibile effettuare la donazione sul sito www.calabriaunitaperlavita.it La donazione può godere ovviamente dei benefici fiscali previsti dall’art. 66 del Decreto Cura Italia pubblicato il 17.03.2020.