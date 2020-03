La Cgil dura contro Jole Santelli: «Per le polemiche politiche ci sarà tempo» Il segretario regionale Angelo Sposato al governatore della regione Calabria chiede di fare meno polemiche e più azioni concrete per mettere in sicurezza gli operatori del comparto sanitario. «Si attivi perché arrivino più medici, infermieri e respiratori»

Condividi su









CATANZARO «Leggiamo con stupore le dichiarazioni del Presidente della Regione Calabria Jole Santelli in merito al provvedimento d’urgenza del Governo per il sostegno alimentare delle famiglie bisognose, attraverso i comuni.

Alla Presidente Santelli, che è al governo della Regione, chiediamo soluzioni immediate, per tutti i cittadini. Per la polemica politica c’è tempo. Si attivi subito con la protezione civile regionale un piano d’emergenza per i sostentamento alimentare delle persone bisognose, delle famiglie». Il segretario regionale della Cgil, Angelo Sposato, prende le distanze da quanto detto da Jole Santelli subito dopo l’annuncio del premier, Giuseppe Conte, del nuovo decreto della presidenza del consiglio dei ministri circa le misure di natura economica per sostenere le famiglie in difficoltà durante la pandemia. «Si mettano in sicurezza le persone con fragilità come gli anziani, verificando le condizioni tutte le residenze sanitarie della Calabria. Si attivi, la presidente Santelli per dare i dispositivi di protezione agli operatori sanitari e si dispongano i tamponi per tutto il personale esposto al rischio Covid-19, compreso i medici di base. Si attivi la Presidente Santelli, attraverso il Commissario ad acta, affinché arrivino medici, infermieri e respiratori, aprendo le strutture esistenti, anzichè allestire tende da campo proprio sotto gli ospedali che hanno padiglioni vuoti, come sta avvenendo al Policlinico a Germaneto. Ci aspettiamo azioni concrete, equilibrio e capacità di coesione. In questo momento emergenziale occorre un dialogo costante, con il Governo e le parti sociali, per individuare soluzioni comuni».