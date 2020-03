Salvini: «Il caso della Rsa di Chiaravalle è spaventoso» L’ex ministro dell’interno e leader della Lega è costantemente informato della situazione calabrese dal presidente Jole Santelli. «La Calabria ha bisogno di mascherine, guanti, respiratori: è materiale che deve fornire il governo, visto che stiamo vivendo una emergenza»

Condividi su









ROMA «È spaventoso il caso delle 52 persone colpite da Coronavirus nella casa per anziani di Chiaravalle, in provincia di Catanzaro. La Calabria ha bisogno di mascherine, guanti, respiratori: è materiale che deve fornire il governo, visto che stiamo vivendo una emergenza. L’Italia sta perdendo intere generazioni di nonni: è nostro dovere combattere contro il virus con tutte le nostre forze. Le difficoltà che sta vivendo la Calabria sono frutto di anni di malapolitica, che ha abbandonato questa terra». A parlare è il leader della Lega Matteo Salvini che sull’episodio che sul focolaio scoppiato in provincia di Catanzaro e che ha portato all’isolamento di cinque comuni ha dimostrato tutta la sua solidarietà e vicinanza ai calabresi e alle persone che stanno affrontando l’emergenza.