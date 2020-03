Infermiere positivo, chiuso reparto di Ematologia a Reggio L’operatore del Gom sarebbe rientrato da una vacanza sulla neve non osservando la quarantena. Fonti ospedaliere riferiscono che la divisione non è chiusa e che sarà chiusa per un giorno per una sanificazione

REGGIO CALABRIA La divisione di Ematologia del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria è chiusa da oggi a causa di un infermiere risultato positivo al tampone Covid19. Lo riporta l’agenzia Ansa, secondo la quale l’infermiere era rientrato da una vacanza sulla neve non osservando il periodo di quarantena. Fonti ospedaliere invece riferiscono che i tamponi fatti al personale sono negativi, che il reparto è attivo e sarà chiuso solo per un giorno per effetuare una sanificazione.