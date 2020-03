Fuscaldo, l’annuncio del sindaco: secondo caso positivo Ramundo su facebook informa i cittadini invitandoli a restare a casa

«Mi corre l’obbligo, perseguendo nella massima trasparenza che ci siamo imposti sin dall’inizio di questa emergenza sanitaria, di informarvi, che, purtroppo, un nostro concittadino è risultato positivo al coronavirus. Si tratta del secondo contagio, che si registra nella nostra comunità». Lo scrive, sulla sua pagina facebook, il sindaco di Fuscaldo, Gianfranco Ramundo. «Una notizia triste, che – prosegue Ramundo – mai avrei voluto darvi. Ma, purtroppo, questo nemico invisibile, colpisce vigliaccamente, quando meno te lo aspetti. Ad ogni modo, per come comunicatoci dall’Asp, il paziente si trova in buone condizioni di salute ed è attualmente ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Il momento, per come potrete immaginare, è difficile. Perciò – sostiene il sindaco di Fuscaldo – l’appello accorato, che vi rivolgo, è quello di continuare a restare a casa, rispettando le restrizioni ed attenendovi, scrupolosamente, alle indicazioni imposte dalle autorità. Il virus è sempre in agguato. Basta un errore e colpisce senza pietà e senza guardare in faccia nessuno. Cerchiamo di capire la sua pericolosità ed agiamo di conseguenza. Per il resto – conclude Ramundo – esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza ai parenti ed alla famiglia del nostro concittadino. Sperando potrà guarire e tornare tra le braccia dei propri cari. Vi terrò comunque informati sull’evolversi della situazione e sulle procedure, che l’Asp sta già applicando».