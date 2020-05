Vitalizi, irrompe Di Maio: «Vicenda davvero surreale»

ROMA «Mentre i cittadini hanno serie difficoltà economiche e le imprese sono colpite duramente dalla crisi, la regione Calabria reintroduce il vitalizio. Davvero surreale». Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. «Leggo di consiglieri regionali che adesso vorrebbero tornare sui propri passi – prosegue –. Bene, abolite subito questa legge. La politica deve dare il buon esempio. E se non riesce a farlo in una situazione del genere, allora significa che non lo farà mai più».

«VITALIZIO? IL PAESE CI SCAMPI DAL CENTRODESTRA» Anche Luigi Gallo, presidente della commissione cultura del Movimento 5 Stelle, a proposito della legge regionale della Calabria che reintroduce il vitalizio per i consiglieri, su Twitter esprime il suo pensiero. «Così Meloni, Salvini e Berlusconi intendono salvare i cittadini italiani? Regalando privilegi ai loro consiglieri regionali! Il Paese – scrive – ce ne scampi da questi personaggi al governo, non voglio immaginare come potrebbero utilizzare i soldi italiani e europei».