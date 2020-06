Sposato al Governo: «Priorità alla cassa integrazione in deroga»

Appello del segretario generale della Cgil all’esecutivo Conte per velocizzare il pagamento dell’ammortizzatore sociale: «Migliaia di lavoratori e le loro famiglie ancora in attesa»

CATANZARO «I ritardi che si stanno accumulando nei pagamenti della cassa integrazione in deroga sono diventati un problema serio per migliaia di lavoratori e famiglie». A sostenerlo, con un post sulla sua pagina Facebook, è il segretario generale della Cgil Calabria

Angelo Sposato. «Questi ritardi – scrive Sposato – stanno creando molto disagio e tensione sociale. Il Governo dovrebbe dare massima priorità. Si rischia di vanificare il grande lavoro fatto dalle parti sociali, da Regioni e Inps nella elaborazione degli accordi e delle procedure che sono state smaltite in forma straordinaria dalle lavoratrici e dai lavoratori degli Enti. Serve un intervento immediato perché l’Inps possa pagare al più presto le prestazioni».