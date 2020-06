Falerna, risolto il giallo del loculo “occupato”. Ma al Comune non risulta nulla

di Giorgio Curcio

FALERNA Risolto in brevissimo tempo il piccolo “mistero” legato all’identità del feretro presente nel loculo del cimitero di Castiglione, a Falerna, dove nei giorni scorsi doveva essere tumulata un’anziana. Si tratta, infatti, di un congiunto della donna, scomparso circa sessant’anni fa.

Risolto un mistero, ne rimane tuttavia un altro più allarmante su cui far luce. Nei registri degli uffici comunali, infatti, non ci sarebbe alcuna traccia della piccola bara presente nel loculo, aprendo di fatto uno scenario inquietante. Quante altre situazioni simili ci sono e che ancora non si conoscono? Quante altre bare “invisibili” per il Comune? Una situazione che riflette tutto il caos presente tra gli uffici e i documenti dell’Ente falernese.

L’attuale sindaco, Daniele Menniti, in più di un’occasione ha ribadito come in questo momento, nel Comune, sia in atto un’intensa attività di ricognizione e riorganizzazione dopo il suo ritorno alla guida dell’Ente avvenuto solo un anno fa.

Intanto sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che sono già stati informati dell’accaduto. (redazione@corrierecal.it)