Blitz contro il caporalato tra Calabria e Basilicata, arrestate 52 persone – VIDEO

COSENZA Dalle prime luci di questa mattina, oltre 300 finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, con l’ausilio di militari dei Reparti di Catanzaro e Crotone, stanno dando esecuzione, tra le Province di Cosenza e Matera, ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari, Luca Colitta, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica,Flavio Serracchiani, a carico di 60 persone, indagate per i reati di associazione per delinquere finalizzata all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato) ed al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In particolare gli uomini della GdF hanno arrestato complessivamente 52 persone, 14 delle persone coinvolte sono state portate in carcere ed altre 38 sono finite ai domiciliari. Per altre otto persone é stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Delle 14 aziende agricole sequestrate, 12 si trovano in Basilicata e due in provincia di Cosenza.

I particolari dell’indagine verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 di oggi 10 giugno 2020, presso la sede del Comando Provinciale Guardia di Finanza Cosenza.