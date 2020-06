Emergenza Covid, Santelli conferma al timone Belcastro e Varone

CATANZARO Antonio Belcastro e Fortunato Varone continueranno ad affiancare la governatrice Jole Santelli nella gestione dell’emergenza coronavirus. Lo prevede una nuova ordinanza, la numero 50, adottata dalla presidente della Regione, soggetto attuatore in base alle disposizioni nazionali, a integrazione di una delle prime ordinanza varate dopo l’esplosione della pandemia (per la precisione, era la numero 2 del 5 marzo). Nell’ultima ordinanza, in particolare, si dispone che «sono individuati quali soggetti delegati del Presidente della Regione Calabria – nella sua qualità di soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 630 del 3 febbraio 2020 – il dott. Antonio Belcastro ed il dott. Fortunato Varone». Varone è l’attuale dirigente generale pro tempore della Presidenza che ha assunto l’incarico di capo della Protezione civile regionale dopo le dimissioni di Mimmo Pallaria.

Belcastro è stato dirigente generale del dipartimento regionale della Salute fino ad alcune settimane fa, quando il suo mandato è scaduto e non poteva essere prorogato: la sua nuova investitura è “nominativa”, come del resto si evince dal testo dell’ordinanza numero 50 che specifica che «è necessario confermare i professionisti che hanno condotto, operativamente, l’azione di programmazione, prevenzione, monitoraggio ed interventi, al fine di continuare ad assicurare provvedimenti tempestivi ed efficaci» e che – si legge ancora nell’atto della Santelli – «l’assegnazione della delega di cui trattasi ha carattere fiduciario, e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale» (nell’ordinanza numero 2 invece l’individuazione dei due soggetti delegati ricadeva “d’ufficio” sugli allora dg Tutela della Salute e Protezione civile). (c.ant.)