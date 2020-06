La lunga notte del centrodestra prima del Consiglio

La lunga notte della maggioranza di controdestra. Alla Cittadella vertice “fiume” della coalizione che governa la Regione con la presidente Santelli per preparare la seduta del Consiglio regionale in programma tra qualche ora, la seduta che di fatto dovrebbe sancire la “fase 2” della legislatura dopo gli esordi chiaramente e pesantemente condizionati dall’emergenza coronavirus. Emergenza che alla fine è diventata anche un “alibi” dietro il quale camuffare più di una frizione all’interno della maggioranza ma che alla fine ha fatto comunque arrivare al pettine i tanti “nodi” che il centrodestra è chiamato a sbrogliare: il primo, l’enorme ritardo con cui partiranno le commissioni consiliari, che tra qualche ora saranno composte nei vertici, a distanza però di oltre 4 mesi dal voto. Questa delle commissioni ma anche altre “partite” – riferiscono fonti del centrodestra calabrese – sarebbero state al centro dell’ultima riunione, iniziata sul far del tramonto e ancora in corso allo scoccare della mezzanotte, con una probabile “appendice” agli attimi immediatamente antecedenti il Consiglio regionale alla ricerca della definitiva “blindatura” degli accordi. La durata piuttosto lunga del vertice comunque avrebbe confermato la difficoltà per la maggioranza di trovare la quadra sulle presidenze, per nulla facilitata dalla creazione di una sesta commissione permanente, quella “Agricoltura, Turismo” ect etc. In linea di massima, l’intesa faticosamente (e ufficiosamente) raggiunta nei giorni scorsi nel centrodestra prevedee che, con sette presidenze di commissione a disposizione, a Lega e Fratelli d’Italia ne spettino rispettivamente due, una a Forza Italia, una alla Casa delle Libertà e una a “Jole Santelli Presidente”, mentre l’Udc resterebbe a bocca asciutta, ma a parte la presidenza della seconda, “Bilancio”, a Fratelli d’Italia (Giuseppe Neri) e la presidenza della neonata sesta alla Lega (Pietro Molinaro), il resto sarebbe tutto da definire: le altre due presidenze dei meloniani e dei salviniani andranno a Raffaele Sainato e Pietro Raso ma non si sa quali saranno, e questa incertezza – sempre secondo fonti della maggioranza – sarebbe stata motivo di stizza per FdI e Lega. Anche nell’ultimo vertice Lega e Fratelli d’Italia, a quanto risulta, avrebbero espresso più di un malumore per questo avvio di legislatura. C’è poi il “nodo” gordiano della presidenza dell’ambitissima terza Commissione Sanità, contesa tra il capogruppo della Casa delle libertà, Baldo Esposito, già con un dente un po’ avvelenato per la vicenda della presidenza del Consiglio, e il forzista Domenico Giannetta, che ha rinunciato al Parlamento per restare in Calabria e non certo per fare mera presenza: le ultime indiscrezioni che rimbalzano a margine del vertice alla Cittadella segnalano quotazioni in rialzo per Esposito, ma la riunione è lunga e la notte è aspra. Certo, le “tossine” che tutta questa partita saranno sprigionate nella coalizione guidata dalla Santelli si faranno sentire: nell’Udc è destinata a esplodere la “grana” Nicola Paris, consigliere regionale (probabilmente) escluso da tutto e diretto al Misto in chiara “rotta” contro il partito e il suo capogruppo Graziano. Il Consiglio regionale in programma tra poche ore, comunque, metterà un primo punto a tante questioni, poi andando vedendo… (c.ant.)